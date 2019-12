NHL: Kane deviatykrát v Zápase hviezd, traja hráči zo St. Louis

New York 30. decembra (TASR) - Domáce St. Louis Blues bude mať trojnásobné zastúpenie v januárovom Zápase hviezd hokejovej NHL. Okrem obrancu Alexa Pietrangela sa v exhibícii predstaví brankár Jordan Binnington a útočník Ryan O'Reilly. V pondelok o tom rozhodlo oddelenie profiligy pre hokejové operácie.



Alexander Ovečkin mal byť na základe hlasovania fanúšikov kapitán Metropolitnej divízie, no napokon dal prednosť oddychu. Washington však budú reprezentovať jeho spoluhráči zadák John Carlson a brankár Braden Holtby.



Už deviatykrát si v zápase All Star zahrá Patrick Kane z Chicaga, viac účastí nemá na konte žiadny z aktívnych hráčov v profilge.



Každý zo štyroch tímov (Metropolitná, Atlantická, Centrálna a Pacifická divízia) má šiestich útočníkov, troch obrancov a dvoch brankárov. Zastúpenie musí mať všetkých 31 účastníkov NHL. Program Zápasu hviezd vrátane súťaží zručností je naplánovaný na 24. a 25. januára v Enterprise Center v St. Louis. Informovala agentúra AP.