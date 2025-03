NHL: Kane nebude k dispozícií Edmontonu až do konca základnej časti

Edmonton 8. marca (TASR) - Kanadský hokejista Evander Kane nebude k dispozícii Edmontonu Oilers do konca základnej časti NHL. Tridsaťtriročný krídelník sa zotavuje z operácie brušného svalstva, ktorú absolvoval v septembri.



V tejto sezóne dosiaľ neodohral ani jeden zápas. "Po konzultáciách s lekárskym tímom sme dospeli k záveru, že útočník Evander Kane nebude pripravený na návrat do hry až do konca základnej časti sezóny 2024/25. Preto zostane na listine dlhodobo zranených hráčov," citoval z oficiálneho vyhlásenia Edmontonu portál nhl.com.



Kane vlani odohral 77 zápasov v základnej časti, v ktorých strelil 24 gólov a pripísal si 20 asistencií. V play off o Stanleyho pohár nastúpil na 20 duelov s bilanciou štyri presné zásahy a štyri asistencie.