Kapanen pokračuje v Edmontone, podpísal ročnú zmluvu

Edmonton 30. júna (TASR) - Fínsky hokejový útočník Kasperi Kapanen bude aj v sezóne 2025/2026 pôsobiť v klube zámorskej NHL Edmonton Oilers. Od 1. júla sa mohol stať neobmedzeným voľným hráčom, no napokon sa rozhodol nevyskúšať trh s voľnými hráčmi.



Kapanen prišiel do Edmontonu počas sezóny 2024/2025 zo St. Louis. V jej základnej časti stihol odohrať za Oilers 57 zápasov, v ktorých nazbieral 13 kanadských bodov za 5 gólov a 8 asistencií. V play off nastúpil do 12 duelov s bilanciou 3+3. Najvýraznejšie zažiaril v piatom zápase semifinále Západnej konferencie proti Vegas, keď gólom v predĺžení rozhodol o triumfe 1:0 a postupe svojho tímu do finále konferencie. V NHL už hral aj za Toronto a Pittsburgh.



Oilers nedávno podpísali zmluvu aj s Trentom Fredericom, ktorý sa takisto mohol stať neobmedzeným voľným hráčom a aj s útočníkom Noahom Philpom. Nimi sa pravdepodobne stanú Corey Perry, Connor Brown, John Klingberg a Jeff Skinner.