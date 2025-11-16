Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 16. november 2025Meniny má Agnesa
< sekcia Šport

NHL: Kapitán Chicaga Foligno bude pre zranenie chýbať na ľade 4 týždne

.
Na snímke Nick Foligno. Foto: TASR/AP

Tridsaťosemročný útočník odohral v tomto ročníku 15 stretnutí a pripísal si šesť asistencií.

Autor TASR
Chicago 16. novembra (TASR) - Hokejisti Chicaga Blackhawks sa budú musieť v NHL zaobísť približne štyri týždne bez svojho kapitána Nicka Foligna. V sobotňajšom stretnutí proti Torontu (3:2) si poranil ruku.

Tridsaťosemročný útočník odohral v tomto ročníku 15 stretnutí a pripísal si šesť asistencií. V tíme Chicaga nastúpil na svoju tretiu sezónu po príchode z Bostonu, úlohu kapitána plní od septembra 2024. Informoval o tom server TSN.
.

Neprehliadnite

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov I.

Šutaj Eštok: O demisii Kmeca sa rozhodlo bez verejného gesta premiéra

Fico podáva návrh na odvolanie vicepremiéra P. Kmeca

CELÉ ZNENIE: Vyjadrenie Miroslava Lajčáka