NHL: Kapitán Chicaga Foligno bude pre zranenie chýbať na ľade 4 týždne
Autor TASR
Chicago 16. novembra (TASR) - Hokejisti Chicaga Blackhawks sa budú musieť v NHL zaobísť približne štyri týždne bez svojho kapitána Nicka Foligna. V sobotňajšom stretnutí proti Torontu (3:2) si poranil ruku.
Tridsaťosemročný útočník odohral v tomto ročníku 15 stretnutí a pripísal si šesť asistencií. V tíme Chicaga nastúpil na svoju tretiu sezónu po príchode z Bostonu, úlohu kapitána plní od septembra 2024. Informoval o tom server TSN.
