Kapitánom St. Louis Blues bude O'Reilly

St. Louis 23. decembra (TASR) - V poradí 23. kapitánom hokejového klubu NHL St. Louis Blues bude od novej sezóny útočník Ryan O'Reilly. "Céčko" na drese víťaza Stanley Cupu 2019 nosil doteraz obranca Alex Pietrangelo, ktorý sa s Blues nedohodol na novom kontrakte a upísal sa Vegas Golden Knights. Asistentmi kapitána budú Vladimir Tarasenko, Brayden Schenn a Colton Parayko.



"Ryanova pracovná morálka na ľade aj mimo neho je výnimočná. Ide príkladom všetkým hráčom," povedal podľa sportsnet.ca na adresu nového kapitána tréner Craig Berube. Pre The Athletic sa k téme vyjadril aj Pietrangelo. "Bude skvelý kapitán, želám mu veľa šťastia. Je to správne rozhodnutie," povedal bývalý kapitán Blues.



Dvadsaťdeväťročný O'Reilly začne v januári svoju tretiu sezónu v drese Blues. V sezóne 2018/19, keď St. Louis prvýkrát v klubovej histórii vybojovali Stanley Cup, získal Trofej Conna Smytha pre najužitočnejšieho hráča play off a Selke Trophy pre najlepšie brániaceho útočníka NHL.