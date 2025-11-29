< sekcia Šport
NHL: Kaprizov strelil 200 gólov ako tretí hráč Minnesoty
Autor TASR
St. Paul 29. novembra (TASR) - Útočník Kirill Kaprizov sa stal tretím hráčom v histórii klubu Minnesota Wild, ktorý v jej drese strelil 200 gólov v základnej časti hokejovej NHL. Míľnik dosiahol v nočnom zápase proti Coloradu, v ktorom jeho tím triumfoval 3:2 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Prvým hráčom v histórii Wild, ktorý nastrieľal dvesto gólov, sa stal v sezóne 2007/2008 slovenský útočník Marián Gáborík.
Neskôr na neho nadviazal Fín Mikko Koivu. Gáborík odohral vo farbách Minnesoty 502 zápasov základnej časti, v ktorých strelil 219 gólov. Naďalej figuruje na prvom mieste medzi strelcami v histórii klubu pred Koivom (205) a Kaprizovom (201). Ruský útočník však potreboval na 201 gólov iba 344 zápasov a je pravdepodobné, že sa na prvé miesto dostane práve on. V prebiehajúcej sezóne má po 25 odohratých zápasoch 16 gólov a 14 asistencií.
