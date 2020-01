NHL: Kassian dostal za útok na Tkachuka dištanc na dva zápasy

Edmonton 14. januára (TASR) - Útočník tímu hokejovej NHL Edmontom Oilers Zack Kassian dostal dištanc na dva zápasy. Dôvodom je jeho zákrok na útočníka Calgary Matthewa Tkachuka, ktorého chytil za golier, zhodil ho na ľad a niekoľkokrát udrel. Počas absencie príde aj o plat vo výške 20.967,74 dolárov, peniaze poputujú do fondu na pomoc hráčom.



Incident sa udial v druhej tretine derby tímov z kanadskej provincie Alberta, v ktorom Calgary zdolalo Edmonton 4:3. Kassian dostal za faul dve minúty a osobný trest na 10 minút.



Kassian útokom reagoval na hit, ktorým ho Tkachuk tvrdým spôsobom poslal na mantinel. Hráč Calgary sa však následne odmietol biť, čo vyvolalo diskusie u hokejových analytikov. "Nebol ten správny čas a nebol tam správny súper. Radšej som sa rozhodol byť na ľade, než na trestnej lavici ako on," povedal Tkachuk, ktorý by sa mal predstaviť na Zápase hviezd v jednej formácii s hráčmi Edmontonu Connorom McDavidom a Leonom Draisaitlom.