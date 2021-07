Keith prvýkrát v NHL zmení dres, Chicago ho vymení do Edmontonu

Edmonton/Chicago 13. júla (TASR) – Kanadský hokejový obranca Duncan Keith prvýkrát zmení pôsobisko v rámci NHL. Klub Chicago Blackhawks ho vymení do Edmontonu Oilers za amerického obrancu Caleba Jonesa a voľbu v 3. kole draftu. V pondelok o tom informovali viaceré zámorské médiá, no kluby transfer ešte oficiálne nepotvrdili.



Keith má zmluvu na nasledujúce dve sezóny, pričom jeho kontrakt každoročne zaťaží platový strop Oilers o 5,5 milióna dolárov. Jones bol súčasť organizácie Oilers od draftu 2015 (117. miesto). V ročníku 2020/2021 odohral za olejárov 33 zápasov, v ktorých získal štyri body za asistencie. Predtým nastupoval prevažne v AHL, v NHL má doteraz odohraných celkovo 95 zápasov (5+14).



Pre Keitha, ktorý 16. júla oslávi 38. narodeniny, ide o odchod z organizácie Blackhawks po 19 rokoch. Chicago ho draftovalo v roku 2002 a v sezóne 2005/06 absolvoval v jeho drese debut v NHL. Za klub odohral počas 16 sezón 1192 zápasov v základnej časti a nazbieral 625 bodov (105+520), v 135 dueloch play off pridal 86 bodov (18+68). Patril k základným pilierom tímu, ktorý v rokoch 2010, 2013 a 2015 vyhral Stanleyho pohár. V Keithovej zbierke úspechov je aj jedna trofej Conna Smytha pre najužitočnejšieho hráča play off (2015), dve Norrisove trofeje pre najlepšieho obrancu (2010, 2014) a dve zlaté medaily zo ZOH (2010, 2014). NHL ho v roku 2019 vybrala medzi 100 najlepších hráčov tzv. expanznej éry (po r. 1967). O výmene informovali portál The Athletic či televízia TSN.