Keller sa stal historicky prvým kapitánom Utahu

Salt Lake City 4. októbra (TASR) - Americký hokejista Clayton Keller sa stal historicky prvým kapitánom tímu NHL Utah Hockey Club. Dvadsaťšesťročný útočník vstupuje do deviatej sezóny v organizácii, ktorá sa do Salt Lake City presťahovala v lete z Arizony.



Klub čaká pod názvom Utah HC premiérový ročník v zámorskej profilige a v piatok zverejnil na sociálnych sieťach aj meno muža s céčkom na drese. Coyotes v predošlých troch sezónach nemali určeného kapitána.



Keller patrí medzi hlavných ofenzívnych lídrov tímu. V minulej sezóne odohral za Arizonu 78 zápasov, v ktorých nazbieral 76 bodov za 33 gólov a 43 asistencií. Siedmy hráč draftu z roku 2016 si počas kariéry pripísal celkovo 418 bodov (166+252) v 520 stretnutiach základnej časti NHL, v play off má bilanciu sedem bodov (4+3) v deviatich štartoch. Americký krídelník má pred sebou piaty rok z osemročnej zmluvy, ktorá mu ročne garantuje v priemere 7,15 milióna dolárov.



V organizácii Utahu pôsobia aj dvaja slovenskí hokejisti, ktorí však zrejme nezačnú sezónu v prvom tíme. Vedenie klubu vo štvrtok poslalo útočníka Miloša Kelemena do Tucsonu Roadrunners v AHL. Obrancu Patrika Kocha zaradilo na waiver listinu, kde pobudne 24 hodín, ak si ho žiaden klub NHL nevyberie, zamieri aj on do Tucsonu.