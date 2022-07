NHL: Kings slávnostne vyvesia Brownov dres a odhalia mu aj sochu

Los Angeles 26. júla (TASR) - Klub zámorskej NHL Los Angeles Kings slávnostne vyradí dres s číslom 23 na počesť bývalého kapitána Dustina Browna. Súčasťou slávnostného ceremoniálu bude aj odhalenie jeho sochy. Stane sa tak 11. februára 2023 pred domácim zápasom proti Pittsburghu Penguins.



Brown doviedol Kings v pozícii kapitána k historickému triumfu v Stanleyho pohári v roku 2012, na ktorý nadviazal ďalším víťazstvom o dva roky. Klub ho draftoval v roku 2003 z 13. miesta a bol mu verný po celú kariéru.



V základnej časti NHL odohral celkovo 1296 zápasov, v ktorých nazbieral 712 kanadských bodov (325+387). V 92 dueloch play off dosiahol bilanciu 19 gólov a 30 asistencií. V počte zápasov je líder Kings a stane sa siedmym hráčom, ktorého dres klub slávnostne vyvesí pod strop haly. Klub si týmto spôsobom v minulosti uctil brankára Rogatiena Vachona (30), útočníkov Marcela Dionnea (16), Davea Taylora (18), Waynea Gretzkého (99), Luca Robitaillea (20) a obrancu Roba Blakea (4).



"O niečom takom som ani nesníval. Je to pre mňa veľká česť, ktorú prijímam s veľkou pokorou. Som neuveriteľne hrdý na to, že som celú kariéru odohral za Los Angeles Kings. Som poctený, že budem v spoločnosti takých významných osobností. Zároveň však myslím aj na dve plakety, ktoré tam už visia a o ktoré sme sa pred rokmi zaslúžili s mojimi spoluhráčmi. Na tie som mimoriadne hrdý. Ďakujem všetkým, ktorí mi pomohli splniť si sny," povedal 37-ročný Brown, ktorý po sezóne 2021/2022 ukončil hráčsku kariéru. Zároveň sa stane iba tretím bývalým hráčom, ktorému Kings postavia sochu. Pred ním dosiahli na túto poctu iba Gretzky a Robitaille.