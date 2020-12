NHL: Klefbom vynechá pre zranenie ramena celú sezónu

Edmonton 21. decembra (TASR) - Švédsky hokejista Oscar Klefbom z Edmontonu vynechá pre zranenie ramena celú sezónu NHL, ktorá sa v skrátenom režime začne 13. januára. Zámorským médiám to povedal prezident a generálny manažér Oilers Ken Holland.



Holland podľa TSN uviedol, že švédsky obranca bojoval so zraneným ramenom niekoľko rokov, a preto sa rozhodol pre operáciu, ktorá ho vyradí z hry na dlhšie obdobie. Do akcie by sa mal vrátiť pred začiatkom sezóny 2021/2022.



Dvadsaťsedemročný hokejista odohral v predchádzajúcom ročníku za Oilers 62 zápasov, v ktorých dal 5 gólov a pridal 29 asistencií. Edmonton ho do NHL draftoval v roku 2011 z 19. miesta.