NHL: Klub Arizona Coyotes ukončil zmluvu s Adamom Ružičkom

Glendale 24. februára (TASR) - Klub zámorskej NHL predčasne ukončil zmluvu so slovenským útočníkom Adamom Ružičkom. Stalo sa tak po tom, čo ho klub v piatok po kontroverznom videu umiestnil na nepodmienenú waiver listinu s cieľom ukončiť s ním spoluprácu. Kontrakt mu mal pôvodne vypršať 1. júla.



Išlo o reakciu klubu na video, ktoré sa v piatok na chvíľu objavilo na jeho verifikovanom konte na sociálnej sieti. Ružičku je na ňom vidno za miskou, na ktorej je čiara z neznámeho bieleho prášku a platobná karta. Predstavitelia klubu z Arizony zatiaľ nechceli situáciu bližšie komentovať. Hráčska asociácia NHLPA môže počas nasledujúcich 60 dní podať v mene Ružičku sťažnosť voči rozhodnutiu Coyotes.



Sezóna 2023/2024 bola pre Ružičku posledná v rámci dvojročného kontraktu v celkovej hodnote 1,525 milióna dolárov. Slovenský útočník je v prebiehajúcej sezóne NHL druhý hráč, s ktorým niektorý z klubov ukončil zmluvu cez nepodmienenú waiver listinu. Prvým bol kanadský útočník Corey Perry, s ktorým sa takýmto spôsobom rozlúčil klub Chicago Blackhawks. Obaja následne získali štatút neobmedzeného voľného hráča, Perry už medzičasom zamieril do Edmontonu.



Dvadsaťštyriročný Ružička sa do Arizony presťahoval koncom januára z Calgary Flames, keď si ho Coyotes stiahli z waiver listiny. V tíme nového zamestnávateľa nastúpil iba na tri zápasy bez bodového zisku, v uplynulých dvoch dueloch bol iba na tribúne. Pred prestupom hral väčšinou až vo štvrtom útoku Flames, v ktorých drese počas tejto sezóny nazbieral tri góly a šesť asistencií v 39 zápasoch. V kanadskom klube celkovo počas štyroch rokov odohral 114 duelov s bilanciou 14 góly a 26 asistencií. Calgary ho draftovalo v roku 2017 zo štvrtého kola.