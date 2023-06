NHL: Kluby si tento rok vybrali v drafte ôsmich Slovákov

Slováci draftovaní v roku 2023:



1. kolo, 10. miesto: St. Louis Blues - Dalibor Dvorský (ú)



1. kolo, 16. miesto: Calgary Flames - Samuel Honzek (ú)



2. kolo, 35. miesto: Chicago Blackhawks - Adam Gajan (b)



2. kolo, 45. miesto: Buffalo Sabres - Maxim Štrbák (o)



2. kolo, 55. miesto: Chicago Blackhawks - Martin Mišiak (ú)



3. kolo, 76. miesto: St. Louis Blues - Juraj Pekarčík (ú)



4. kolo, 120. miesto: Philadelphia Flyers - Alex Čiernik (ú)



8. Kolo, 219. miesto: Colorado Avalanche - Maroš Jedlička (ú)









Nashville 29. júna (TASR) - Kluby zámorskej NHL si v tohtoročnom drafte vybrali celkovo ôsmich slovenských hokejistov. Je to najvyšší počet od roku 2004, keď prešlo vstupným draftom desať hráčov spod Tatier. Národný draftový rekord pochádza z roku 2000, keď zazneli mená až 16 Slovákov.Po vlaňajšom mimoriadne úspešnom výbere talentov v montraelskom Bell Centre, keď prvé dve miesta patrili prvýkrát Slovákom (1. Juraj Slafkovský - Montreal, 2. Šimon Nemec - New Jersey), niesol aj tohtoročný draft v nashvillskej Bridgestone Arene pre krajinu prívlastok historický. Prvýkrát sa totiž stalo, že v prvých dvoch kolách bolo draftovaných až päť Slovákov. V úvodnom kole si kluby vybrali dvoch. Slovenskou draftovou jednotkou pre rok 2023 sa stal Dalibor Dvorský, 18-ročného centra si vybral z 10. miesta tím St. Louis Blues. Krídelník Samuel Honzek putoval do Calgary, Flames si ho zvolili zo 16. priečky.povedal v prvej reakcii pre zámorské médiá Dvorský, ktorý je piaty najvyššie draftovaný Slovák v histórii. Z 10. priečky boli v minulosti draftovaní aj obrancovia Boris Valábik (2004) a Branislav Mezei (1999).Dvorský prichádza do mužstva, v ktorom zanechalo výraznú stopu niekoľko jeho krajanov:Honzek zamieril do Calgary, za ktoré hrá jeho krajan Adam Ružička. Súčasťou organizácie Flames je aj ďalší slovenský útočník Martin Pospíšil.uviedol 18-ročný krídelník v rozhovore so zámorskými novinármi.Ďalších päť slovenských mien zaznelo v druhý deň draftu v nasledujúcich šiestich kolách. Druhým historickým míľnikom bolo, že najvyššie draftovaný brankár roka pochádza zo Slovenska. Adama Gajana si v 2. kole vybralo z celkového 35. miesta Chicago Blackhawks. Devätnásťročný brankár sa stal zároveň najvyššie draftovaným slovenským brankárom v histórii.Gajan upútal na uplynulých MS hráčov do 20 rokov, kde získal cenu pre najlepšieho brankára šampionátu. S 93,6-percentnou úspešnosťou zásahov bol najlepší spomedzi všetkých brankárov turnaja. V štyroch dueloch dosiahol priemer 2,4 inkasovaného gólu na zápas a slovenskému tímu pomohol k víťazstvám nad USA a Lotyšskom. V Chicagu sa stretne s Connorom Bedardom, tohtoročnou draftovou jednotkou. Práve kanadský center ho prekonal slávnym gólom v predĺžení štvrťfinále juniorských MS. Gajan v zápase zlikvidoval 53 striel kanadských hráčov. Na klubovej úrovni obliekal v minulej sezóne dresy Green Bay Gamblers v USHL a Chippewa Steel v NAHL, budúci ročník by mal odchytať vo vysokoškolskej NCAA za tím University of Minnesota Duluth. Chicago si tak v tohtoročnom drafte vybralo prvého korčuliara a aj prvého brankára.Najvyššie draftovaným slovenským obrancom v tomto roku sa stal Maxim Štrbák. Zo 45. priečky zamieril do Buffala Sabres. Syn bývalého reprezentačného obrancu Martina Štrbáka hokejovo vyrastal vo Fínsku. Po pôsobení v mládežníckych výberoch Jokeritu Helsinki sa vlani presunul do zámoria, kde v minulej sezóne hral za Sioux Fall Stampede v USHL. Osemnásťročný zadák získal v 46 zápasoch 18 bodov za päť gólov a 13 asistencií. SR reprezentoval na MS hráčov do 18 i 20 rokov.V 2. kole zaznelo aj meno útočníka Martina Mišiaka, siahlo po ňom z 55. miesta takisto Chicago. V 3. kole prešiel draftom Juraj Pekarčík, zo 76. pozície si ho vybral tím St. Louis Blues. Sedemnásťročný útočník tak zamieril za krajanom Daliborom Dvorským. V poradí siedmym draftovaným Slovákom sa stal Alex Čiernik, v 4. kole po ňom zo 120. miesta siahla Philadelphia Flyers. Na záver sa dočkal aj Maroš Jedlička, 20-ročného útočníka Zvolena si z 219. pozície vybral klub Colorado Avalanche.Očakávanou draftovou jednotkou sa stal Bedard. Kanadského mladíka považujú za generačný talent, Chicago sa netají, že chce na ňom postaviť prestavbu. Sedemnásťročný center sa stal v uplynulej sezóne Hráčom roka v Canadian Hockey League (CHL), dostal aj ocenenie pre najlepšieho nováčika a najproduktívnejšieho hráča. Ovládol produktivitu WHL, keď nastrieľal 71 gólov a nazbieral 143 bodov v 57 zápasoch v drese Reginy Pats. Stal sa prvým hráčom WHL od sezóny 1995/96, ktorý v jednom ročníku zaznamenal viac ako 140 bodov. Prekvapenie sa konalo na druhom mieste, z ktorého si podľa väčšiny expertov mal Anaheim zvoliť ďalšieho kanadského útočníka Adama Fantilliho. Napokon si však Ducks vybrali švédskeho centra Lea Carlssona. Fantilli z tretej priečky zamieril do organizácie Columbusu Blue Jackets. Zo štvrtého miesta siahli predstavitelia San Jose po americkom útočníkovi Willovi Smithovi. Najvyššie draftovaný obranca bol Rakúšan David Reinbacher, ktorého si vybral z 5. priečky Montreal.Pre slovenský hokej tak bol draft 2023 úspešný. Spomedzi európskych krajín malo viac draftovaných hráčov ako Slovensko len Švédsko (24), Rusko (19) a Fínsko (15). Najvyššie draftovaný Fín bol však až Kasper Halttunen, ktorého si z 26. miesta zvolilo San Jose. Profiligové kluby si vybrali dokopy siedmich Čechov, piatich Bielorusov, troch Nemcov a iba jedného Švajčiara - Austina Roesta, ktorý sa však narodil v Kanade. Po jednom hráčovi mali v drafte aj Rakúsko, Dánsko, Taliansko, Nórsko a Kazachstan. Lotyšsko nemalo draftovaného ani jedného hráča.Čo sa týka 1. kola draftu, kluby si spomedzi európskych korčuliarov vybrali okrem dvoch Slovákov aj šiestich Švédov, štyroch Rusov, jedného Rakúšana a jedného Čecha - útočník Eduard Šalé zamieril z 20. miesta do organizácie Seattlu Kraken. V prvej 32-ke nezaznelo meno ani jedného Fína, Nemca či Švajčiara.