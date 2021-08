Kotkaniemi dostal offer sheet Caroliny

Montreal 29. augusta (TASR) - Fínsky hokejový útočník Jesperi Kotkaniemi dostal tzv. offer sheet ponuku od klubu Carolina Hurricanes. V pozícii obmedzeného voľného hráča sa zatiaľ nedohodol s doterajším zamestnávateľom Montrealom Canadiens na novom kontrakte a od "hurikánov" dostal ponuku na ročnú zmluvu vo výške 6,1 milióna dolárov. Vedenie Canadiens má 7 dní na to, aby túto ponuku vyrovnalo, v opačnom prípade Carolina získa práva na Kotkaniemiho.



"Jesperi našu ponuku prijal. Vidí jadro tímu, ktorý sme vybudovali a chce byť jeho súčasť. Sme na to hrdí, ale stále je tu ešte čakacia doba. Ponuku, ktorú sme navrhli, považujeme za najlepší spôsob ako ho získať," uviedol generálny manažér Caroliny Don Wadell pre klubovú stránku.



Viaceré zámorské médiá špekulujú, že ide o odplatu za podobnú "offer sheet" ponuku, ktorú vedenie Montrealu predložilo v roku 2019 fínskemu útočníkovi Caroliny Sebastianovi Ahovi. Ten vtedy akceptoval navrhovanú päťročnú zmluvu s priemerným ročným platom 8,454 milióna dolárov, no Carolina ju vyrovnala a Aho tak ostal jej hráč. Hurricanes aj na sociálnych sieťach naznačili, že môže ísť o "odplatu" za Aha, keďže o svojej ponuke fanúšikov informovali aj vo drancúzštine, ktorá je úradný jazyk v provincii Quebec, v ktorej sa nachádza aj Montreal. Kotkaniemimu navyše ponúkli aj podpisový bonus 20 dolárov, pričom práve číslo 20 nosí Aho na drese.



V prípade, že Canadiens nevyrovnanú ponuku Caroliny, získajú za Kotkaniemiho voľby v 1. a 3. kole draftu.



Kotkaniemi je súčasť organizácie Canadiens od draftu v roku 2018, keď ho klub získal z 3. miesta. Za sebou má tri sezóny v NHL. V základnej časti ročníka 2020/2021 nastúpil do 56 zápasov, v ktorých získal 20 kanadských bodov za 5 gólov a 15 asistencií. V play off nazbieral v 19 zápasoch 8 bodov (5+3).