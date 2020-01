NHL: Kovaľčuka čaká premiéra v drese Montrealu

Montreal 5. januára (TASR) - Ruský hokejista Iľja Kovaľčuk by mal už v noci na pondelok absolvovať svoju premiéru v drese Montrealu Canadiens. Novým fanúšikom sa predstaví v domácom súboji NHL proti Winnipegu Jets. Tridsaťšesťročný útočník sa s vedením klubu dohodol začiatkom tohto týždňa na ročnej dvojcestnej zmluve.



Kovaľčuk sa v lete roku 2018 vrátil do zámorskej profiligy po štvorročnej prestávke strávenej v ruskej KHL. Jeho anabáza v drese Los Angeles Kings však nedopadla podľa predstáv. V predošlej sezóne získal v 64 dueloch 34 kanadských bodov. V tej prebiehajúcej naskočil len na sedemnásť zápasov, v ktorých si pripísal deväť kanadských bodov (3+6). "Potreboval som nový štart. Pôsobenie v LA nedopadlo podľa mojich predstáv. Som však nadšený a veľmi si vážim túto príležitosť," citoval Kovaľčuka portál nhl.com.



V novom pôsobisku si finančne výrazne pohorší, keď zarobí iba 700.000 dolárov, v prípade preradenia do AHL iba desatinu. Pre porovnanie, v Los Angeles mal zmluvu na tri roky v celkovej hodnote 18,75 milióna USD. "Nebolo to o peniazoch, chcem len hrať hokej, stále ma to baví," prezradil Kovaľčuk.



Canadiens trápi rozsiahla maródka. Absencie útočníkov Brendana Gallaghera, Jonathana Drouina, Paula Byrona, Joela Armia či Matthewa Pecu ovplyvnili angažovanie ruského veterána, ktorý si bude v novom pôsobisku obliekať dres so svojím obľúbeným číslom 17. V Montreale sa stretne aj so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom.