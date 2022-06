NHL: Kreider absolvoval úspešnú operáciu zápästia

New York 25. júna (TASR) - Americký hokejista Chris Kreider absolvoval úspešnú operáciu zápästia. Krídelník New Yorku Rangers sa bude po zákroku zotavovať dva až štyri týždne, informoval klub NHL na Twitteri.



Chirurgický zákrok vykonali na špeciálnej chirurgii v nemocnici v New Yorku, pričom lekári odstránili z hráčovho zápästia malý fragment kosti. Tridsaťjedenročný Kreider má za sebou najúspešnejšiu sezónu v NHL, v ktorej nazbieral 77 bodov (52+25) v 81 zápasoch základnej časti. S 52 gólmi bol tretí najlepší strelec súťaže. V play off pomohol "jazdcom" k postupu do finále Východnej konferencie 16 bodmi (10+16) v 20 dueloch.