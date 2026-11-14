Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 14. november 2026Meniny má Irma
< sekcia Šport

NHL: Kreider bude pre zranenie chýbať Montrealu 6-8 týždňov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Tridsaťpäťročný veterán sa zranil vo štvrtkovom stretnutí proti Bostonu (5:2).

Autor TASR
Montreal 14. novembra (TASR) - Hokejistom Montrealu Canadiens bude šesť až osem týždňov chýbať v NHL útočník Chris Kreider. Spoluhráča slovenského krídelníka Juraja Slafkovského vyradilo z hry zranenie v dolnej časti tela.

Tridsaťpäťročný veterán sa zranil vo štvrtkovom stretnutí proti Bostonu (5:2). V tretej tretine v čase 46:27 opustil ľad po kolízii s útočníkom Bruins Michaelom Eyssimontom a do šatne odišiel za pomoci na jednej nohe. Kreider nazbieral v tejto sezóne v 19 zápasoch tri góly a šesť asistencií. Informovala o tom oficiálna webstránka NHL.
.

Neprehliadnite

POSLEDNÝ ROZHOVOR: JAROŠ: Pacho a Tisícročná včela boli hold rodákom

HRABKO: Nehľadajme na novembri´89 chyby, stále využívame jeho výsledky

V Petrohrade explodovalo auto, ktoré šoféroval armádny plukovník

PÁD BUDOVY V NEW YORKU: Zahynuli najmenej dvaja ľudia