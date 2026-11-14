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NHL: Kreider bude pre zranenie chýbať Montrealu 6-8 týždňov
Tridsaťpäťročný veterán sa zranil vo štvrtkovom stretnutí proti Bostonu (5:2).
Autor TASR
Montreal 14. novembra (TASR) - Hokejistom Montrealu Canadiens bude šesť až osem týždňov chýbať v NHL útočník Chris Kreider. Spoluhráča slovenského krídelníka Juraja Slafkovského vyradilo z hry zranenie v dolnej časti tela.
Tridsaťpäťročný veterán sa zranil vo štvrtkovom stretnutí proti Bostonu (5:2). V tretej tretine v čase 46:27 opustil ľad po kolízii s útočníkom Bruins Michaelom Eyssimontom a do šatne odišiel za pomoci na jednej nohe. Kreider nazbieral v tejto sezóne v 19 zápasoch tri góly a šesť asistencií. Informovala o tom oficiálna webstránka NHL.
Tridsaťpäťročný veterán sa zranil vo štvrtkovom stretnutí proti Bostonu (5:2). V tretej tretine v čase 46:27 opustil ľad po kolízii s útočníkom Bruins Michaelom Eyssimontom a do šatne odišiel za pomoci na jednej nohe. Kreider nazbieral v tejto sezóne v 19 zápasoch tri góly a šesť asistencií. Informovala o tom oficiálna webstránka NHL.