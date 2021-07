Krejčí končí v Bostone a vracia sa do Česka

Praha 30. júla (TASR) – Hokejový útočník David Krejčí končí v tíme zámorskej NHL Boston Bruins a plánuje návrat do Českej republiky.



„Od konca sezóny, kedy som premýšľal o svojej budúcnosti, vyšlo najavo, že musím urobiť ťažké rozhodnutie pre svoju rodinu a pre seba. V tomto bode svojej kariéry sa musím vrátiť do Českej republiky a hrať pred svojou rodinou, ktorá sa obetovala, aby mi pomohla dosiahnuť moje sny v NHL," cituje internetový portál idnes.cz slová víťaza Stanleyho pohára z roku 2011.



Tridsaťpäťročný Krejčí obliekal v NHL iba dres Bostonu, ktorý ho draftoval v roku 2004. Počas pätnástich sezón odohral 962 zápasov základnej časti súťaže, v ktorých strelil 215 gólov a pridal 515 asistencií. V play off si prípísal v 156 dueloch 124 bodov za 42 gólov a 82 asistencií.