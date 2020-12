NHL: Kučerov absolvuje operáciu bedra a vynechá celú základnú časť

New York 24. decembra (TASR) - Ruský hokejový útočník Nikita Kučerov vynechá celú základnú časť novej sezóny zámorskej NHL. Dvadsaťsedemročného krídelníka Tampy Bay Lightning čaká operácia zraneného bedrového kĺbu a následne niekoľkomesačná pauza.



Kučerov podstúpi chirurgický zákrok na budúci týždeň a v tíme "bleskov" veria, že sa stihne zotaviť aspoň do začiatku bojov v play off.



Pre Tampu je to obrovská strata, keďže Kučerov bol jej najproduktívnejší hráč v predchádzajúcich piatich sezónach. V ročníku 2019/2020 nazbieral v 68 dueloch základnej časti 85 bodov (33+52) a v 25 stretnutiach play off pridal 34 bodov (7+27), čo bolo najviac spomedzi všetkých hráčov. Lightning aj vďaka jeho výkonom získali Stanleyho pohár, keď vo finále zdolali Dallas 4:2 na zápasy.



"Naša nádej, a je to realistická nádej, je, že bude pripravený na play off. Nikto nemiluje hokej viac ako Nikita Kučerov a viem, ako veľmi ho bolí, že vynechá základnú časť. Tiež viem, ako tvrdo bude pracovať, aby sa vrátil čo najskôr. Teraz je naša úloha dostať sa do play off, aby sme mu dali šancu hrať a pomôcť nám obhájiť Stanley Cup," uviedol pre web nhl.com generálny manažér klubu Julien BriseBois.



Kučerov odohral počas siedmich sezón v drese Tampy 515 duelov základnej časti, v ktorých nazbieral 547 bodov (221+326). V 90 stretnutiach play off pridal 95 bodov (36+59). V sezóne 2018/2019 získal cenu Arta Rossa pre najproduktívnejšieho hráča (128 bodov) i Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča ročníka.



Vedenie NHL a hráčska asociácia NHLPA sa dohodli, že nová sezóna sa začne 13. januára, v základnej časti profiligy odohrá každý tím 56 zápasov. Tampa v jednom z piatich otváracích duelov privíta Chicago. Základná časť sa skončí 8. mája, v play off bude štartovať 16 tímov v tradičnom formáte na štyri víťazné zápasy a bude sa hrať aj kanadská divízia. Prijatú dohodu už schválila aj Rada guvernérov NHL. Štart sezóny odložila pandémia koronavírusu.