Kučerov, MacKinnon a McDavid sú finalisti na zisk Hartovej trofeje

New York 7. mája (TASR) - Hokejoví útočníci Nikita Kučerov z Tampy Bay, Nathan MacKinnon z Colorada a Connor McDavid z Edmontonu sú finalisti na zisk Hartovej trofeje pre najužitočnejšieho hráča základnej časti NHL. O držiteľovi prestížneho ocenenia rozhodujú hlasovaním členovia Asociácie profesionálnych hokejových novinárov. Meno víťaza bude známe 27. júna.



Kučerov bol so 144 bodmi (44+100) v 81 zápasoch najproduktívnejší hráč dlhodobej časti sezóny a získal Art Ross Trophy. Tridsaťročný krídelník vytvoril nový klubový rekord, keď prekonal vlastný zápis zo sezóny 2018/2019 (128 bodov). V nej vyhral aj prvú a zatiaľ svoju jedinú Hart Trophy.



MacKinnon sa usiluje o zisk svojej prvej Hartovej trofeje. Dvadsaťosemročný center bol druhý najproduktívnejší hráč základnej časti, dosiahol v nej 140 bodov za 51 gólov a 89 asistencií. Svoje predošlé bodové maximum z minulej sezóny prekonal o 29 bodov.



McDavid získal Hart Trophy vlani a celkovo je trojnásobný držiteľ ceny. Dvadsaťsedemročný center skončil v ligovej produktivite na treťom mieste so 132 bodmi (32+100), odohral však len 76 stretnutí. Vo štvrtej sezóne za sebou a v siedmej celkovo nazbieral aspoň sto bodov. McDavid spolu s Kučerovom sú len dvaja z piatich hráčov v histórii profiligy, ktorí v jednej sezóne zaznamenali 100 asistencií.



Medzi trojicu finalistov sa nedostal Auston Matthews, útočník Toronta so 69 gólmi ovládol poradie kanonierov v základnej časti. Informácie pochádzajú z oficiálneho webu NHL a portálu tsn.ca.