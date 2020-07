NHL: Kulak i Ouellet mali pozitívny test na koronavírus

Montreal 24. júla (TASR) - Obrancovia tímu hokejovej NHL Montreal Canadiens Brett Kulak a Xavier Ouellet informovali, že mali pozitívny test na COVID-19. Kým Ouellet nemal žiadne príznaky ochorenia, Kulak pociťoval bolesti hlavy, nedostatok energie a problémy s dýchaním. Obaja už chorobu prekonali.



Kulak mal pozitívny test po príchode na prípravný kemp do Montrealu v rámci tretej fázy projektu reštartu súťaže. Ouelletovi zistili prítomnosť koronavírusu začiatkom júla. Hoci sa u neho choroba neprejavila, zostal v izolácii a do spoločného tréningu sa zapojil až tento týždeň v stredu. V Montreale pôsobí aj slovenský útočník Tomáš Tatar. Súťaž obnovia 1. augusta zápasmi vyraďovacej časti v Toronte a Edmontone.



Vedenie NHL v pondelok oznámilo, že v prvom týždni po otvorení tréningových kempov mali pozitívne testy na nový koronavírus dvaja hokejisti. Ich mená ani kluby, kde pôsobia, nezverejnilo v súlade so svojimi pravidlami. V zámorskej profilige v rámci tretej fázy reštartu v dňoch 13. až 17. júla vykonali 2618 testov medzi vyše 800 hráčmi. Obaja hráči s pozitívnym výsledkom na ochorenie COVID-19 zamierili do domácej izolácie. Informoval o tom portál TSN.