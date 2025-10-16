< sekcia Šport
NHL: Kulikov podstúpil operáciu a Floride bude chýbať päť mesiacov
„Panteri“ v nedeľu povolali švédskeho obrancu Tobiasa Björnfota z farmárskeho tímu v Charlotte. Kulikova nahradil v noci na štvrtok v zostave proti Detroitu (1:4) Lotyš Uvis Balinskis.
Autor TASR
Sunrise 16. októbra (TASR) - Úradujúci šampión zámorskej hokejovej NHL Florida Panthers sa bude musieť zaobísť približne päť mesiacov bez ruského obrancu Dmitrija Kulikova. Tridsaťštyriročný bek utrpel zranenie v hornej časti 9. októbra pri víťazstve 2:1 nad Philadelphiou a podľa trénera Paula Mauricea už podstúpil operáciu.
„Panteri“ v nedeľu povolali švédskeho obrancu Tobiasa Björnfota z farmárskeho tímu v Charlotte. Kulikova nahradil v noci na štvrtok v zostave proti Detroitu (1:4) Lotyš Uvis Balinskis. Floride na začiatku nového ročníka chýbajú zo zdravotných dôvodov aj dôležití útočníci Aleksander Barkov a Matthew Tkachuk. Fínsky center bude mimo najmenej sedem mesiacov, americký krídelník by sa mohol vrátiť do hry v decembri. Pripomenula agentúra AP.
„Panteri“ v nedeľu povolali švédskeho obrancu Tobiasa Björnfota z farmárskeho tímu v Charlotte. Kulikova nahradil v noci na štvrtok v zostave proti Detroitu (1:4) Lotyš Uvis Balinskis. Floride na začiatku nového ročníka chýbajú zo zdravotných dôvodov aj dôležití útočníci Aleksander Barkov a Matthew Tkachuk. Fínsky center bude mimo najmenej sedem mesiacov, americký krídelník by sa mohol vrátiť do hry v decembri. Pripomenula agentúra AP.