Kupari končí vo Winnipegu, podpísal dvojročnú zmluvu s Luganom

New York 3. júna (TASR) - Fínsky útočník Rasmus Kupari opúšťa zámorskú hokejovú NHL a sťahuje sa do Európy. Dvadsaťpäťročný center podpísal dvojročný kontrakt so švajčiarskym klubom HC Lugano.



Uplynulé dve sezóny hral Kupari v profilige za Winnipeg Jets, v minulom ročníku odohral 59 zápasov s bilanciou päť gólov a osem asistencií. Jets ho získali z Los Angeles Kings v rámci výmeny za Pierra-Luca Duboisa v roku 2023. Do NHL ho draftovali Kings v roku 2018 v prvom kole z 20. miesta. V profilige odohral 217 duelov.



O podpise zmluvy informoval švajčiarsky klub, ale podľa Kena Wiebeho z Winnipeg Free Press plánujú Jets predostrieť Kuparimu kvalifikovanú ponuku, čím by si na neho zachovali práva v rámci NHL.