NHL: Kuzmenko absolvoval operáciu menisku, Kings bude chýbať týždne
Kuzmenko odohral celkovo v NHL 271 zápasov, v ktorých nazbieral 182 bodov (85+97).
Autor TASR
Los Angeles 1. marca (TASR) - Hokejisti Los Angeles Kings sa musia niekoľko týždňov zaobísť bez Andreja Kuzmenka. Ruský útočník absolvoval úspešne operáciu roztrhnutého menisku. Informáciu priniesol klub NHL na svojom webe.
Kings umiestnili Kuzmenka na listinu zranených hráčov. Tridsaťročný útočník strelil v tejto sezóne 13 gólov a nazbieral 25 bodov v 52 dueloch. Zmluvu s Los Angeles na 4,3 milióna má len do konca tejto sezóny.
Kuzmenko nebol draftovaný žiadnym tímom NHL, ale do profiligy odišiel ako hviezda KHL. Do NHL naskočil v sezóne 2022/23 v drese Vancouveru Canucks a hneď v prvom ročníku sa zaskvel 74 bodmi (39+35) v 81 zápasoch. Na konci januára 2024 ho Canucks poslali do Calgary Flames ako súčasť výmeny za Eliasa Lindholma.
O rok neskôr putoval z Calgary do Philadelphie, kde však odohral len sedem zápasov a 7. marca 2025 ho Kings získali od Flyers za 3. kolo draftu v roku 2027, pričom obetovali 7. kolo draftu 2025.
