Kuznecov z Washingtonu vstúpil do asistenčného programu

New York 6. februára (TASR) - Ruský hokejista Jevgenij Kuznecov v pondelok vstúpil do asistenčného programu Hráčskej asociácie (NHLPA) na pomoc hráčom zámorskej NHL. Útočník Washingtonu bude mimo tímu neurčitú dobu a jeho návrat budú musieť schváliť pracovníci špecializovaného programu.



Tridsaťjedenročný center v pondelok netrénoval a jeho zamestnávateľ uviedol, že to bolo z osobných dôvodov. Program hráčskej pomoci je zameraný najmä na boj s duševnými problémami a závislosťami. Kuznecov je štvrtým hráčom v tejto sezóne profiligy, ktorý využil tento program. Pred ním tak urobil útočník Patrik Laine z Columbusu, obranca Samuel Girard z Colorada a jeho klubový spoluhráč Rus Valerij Ničuškin.



Kuznecova v minulosti suspendovala Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) na štyri roky za pozitívny test na kokaín. Informovala o tom agentúra AP.