NHL: LA Kings predĺžili zmluvu s obrancom Durzim

Los Angeles 18. septembra (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Los Angeles Kings podpísal novú dvojročnú zmluvu so Seanom Durzim s priemerným platom 1,7 milióna dolárov za sezónu.



Dvadsaťtriročného obrancu si vybralo do NHL Toronto v drafte roku 2018 z 52. miesta. Maple Leafs ho o rok neskôr vymenili do LA, kde si odkrútil premiéru v uplynulej sezóne. V nej odohral 64 zápasov, nazbieral 27 bodov (3+24) a zaznamenal aj 121 blokov, najviac z celého tímu. V siedmich dueloch play off pridal gól a dve asistencie.