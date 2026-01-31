Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NHL: LA Kings zvíťazili vo Philadelphii

Kings dosiahli štvrté víťazstvo z piatich duelov, naopak Flyers utrpeli štvrtú prehru v rade.

Autor TASR
New York 31. januára (TASR) - Hokejisti Los Angeles Kings zvíťazili v sobotňajšom zápase NHL na ľade Philadelphie Flyers 3:2 po predĺžení. Hlavnou postavou duelu bol útočník hostí Adrian Kempe, ktorý v riadnom hracom čase skóroval dvakrát a v extra čase prihral Quintonovi Byfieldovi na víťazný gól. Do zostavy „kráľov“ sa vrátil po zranení kapitán Anže Kopitar. Kings dosiahli štvrté víťazstvo z piatich duelov, naopak Flyers utrpeli štvrtú prehru v rade.

NHL - sumár:

Philadelphia Flyers - Los Angeles Kings 2:3 pp (0:2, 1:0, 1:0 - 0:1)

Góly: 21. Zegras (Brink, Konecny), 41. Konecny (Ristolainen, Grebjonkin) - 4. Kempe (Laferriere, Perry), 8. Kempe (Perry), 63. Byfield (Kempe, Doughty). Brankári: Vladař - Kuemper, strely na bránku: 21:21.
