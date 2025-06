NHL: LA privíta draft v novom formáte, očakávanou jednotkou Schaefer

Poradie v 1. kole draftu NHL 2025:



1. NY Islanders, 2. San Jose, 3. Chicago, 4. Utah, 5. Nashville, 6. Philadelphia, 7. Boston, 8. Seattle, 9. Buffalo, 10. Anaheim, 11. Pittsburgh, 12. Pittsburgh (od Vancouveru cez NY Rangers), 13. Detroit, 14. Columbus, 15. Vancouver, 16. Montreal (od Calgary), 17. Montreal, 18. Calgary (od New Jersey), 19. St. Louis, 20. Columbus (od Minnesoty), 21. Ottawa, 22. Philadelphia (od Colorada), 23. Nashville (od Tampy Bay), 24. Los Angeles, 25. Chicago (od Toronta), 26. Nashville (od Vegas cez San Jose), 27. Washington, 28. Winnipeg, 29. Carolina, 30. San Jose (od Dallasu), 31. Philadelphia (od Edmontonu), 32. Calgary (od Floridy)





Los Angeles 26. júna (TASR) - V zámorí sa pozornosť hokejovej verejnosti sústredí na vstupný draft NHL, ktorý sa cez víkend uskutoční v novom šate v Peacock Theater v Los Angeles. Prvé kolo štartuje v noci na sobotu o 1.00 SELČ, ďalších šesť kôl (2.-7.) bude nasledovať v sobotu o 18.00 SELČ. Z prvého miesta bude vyberať klub New York Islanders, ktorý v máji vyhral draftovú lotériu, očakávanou draftovou jednotkou by sa mal stať kanadský obranca Matthew Schaefer. Kluby by si mali vybrať aj niekoľko slovenských hokejistov.V poradí 63. draft NHL čaká novinka, keď z centralizovaného formátu prechádza na decentralizovaný. Najtalentovanejší hráči budú mať možnosť byť prítomní priamo v LA, ale zástupcovia klubov a skauti budú pripojení len na diaľku. Vedenie ligy priamo do divadla pozve 50 najperspektívnejších hráčov podľa konečného rebríčka Centrálneho skautského úradu, ostatní sa môžu sami rozhodnúť, či sa na drafte osobne zúčastnia. Draftovaný hráč vystúpi na pódium, odfotí sa a potom vojde do miestnosti s virtuálnou realitou, v ktorej sa na diaľku stretne s predstaviteľmi klubu, ktorý ho draftoval. Najočakávanejší výber - číslo 1 - ohlási komisár NHL Gary Bettman. Zvyšných 31 hráčov v 1. kole uvedú zvláštni hostia - celebrity či súčasní alebo bývalí hráči klubu.Generálny manažér newyorských „ostrovanov“ Mathieu Darche už potvrdil, že Islanders nevymenia prvú voľbu. Ak sa nestane nič neočakávané, uplatnia si ju na supertalentovaného zadáka Schaefera z tímu OHL Erie Otters. Stal by sa len piatym bekom od roku 2000, ktorý bude draftovou jednotkou.uviedol riaditeľ Centrálneho skautského úradu Dan Marr.Len sedemnásťročný mladík mal v minulom ročníku zdravotné problémy, v juniorskej OHL odohral za Erie iba 17 zápasov. V nich zaznamenal 22 bodov za sedem gólov a 15 asistencií. Najprv ho vyradila mononukleóza, potom mal byť kľúčovou oporou kanadskej reprezentácie na juniorskom svetovom šampionáte, ale v druhom zápase utrpel zlomeninu kľúčnej kosti. Teraz je už však fit a pripravený stať sa jednotkou. Darche však odmietol prezradiť, koho si Islanders vyberú.povedal GM Islanders.Po Schaeferovi by mali prísť na rad útočníci. Vo väčšine preddraftových rebríčkov bol druhý v poradí 18-ročný Michael Misa, kapitán tímu Saginaw Spirit. V minulej sezóne nazbieral v juniorskej OHL 134 bodov (62+72) v 65 zápasoch. Vysoko bol v prognózach aj americký center James Hagens (Boston College), v NCAA zaznamenal 37 bodov (11+26) v 37 zápasoch a v bodovaní nováčikov súťaže skončil štvrtý. Piatimi gólmi a deviatimi bodmi v siedmich zápasoch pomohol USA k zisku zlata na juniorských MS. Na popredných priečkach by mali byť draftovaní Švéd Anton Frondell (Djurgarden), Kanaďania Caleb Desnoyers (Moncton, QMJHL), Brady Martin (Sault Ste. Marie, OHL), Jake O'Brien (Brantford, OHL) či Porter Martone (Brampton, OHL), ktorý sa predstavil v reprezentačnom A-tíme na májových MS v Štokholme a Herningu.Kým vlani bol draftovaný jediný hráč spod Tatier, keď česť slovenského hokeja zachraňoval útočník Miroslav Šatan mladší (Washington Capitals, 212. miesto), tento rok by mali v drafte zaznieť mená viacerých Slovákov. V úvodných kolách budú zrejme chýbať, potom by sa však mohli dočkať minimálne traja, možno až siedmi. Najvyššie šance na post slovenskej draftovej jednotky má brankár Michal Prádel, ten obsadil tretie miesto medzi brankármi pôsobiacimi v Severnej Amerike vo finálnom rebríčku Centrálneho skautského úradu. Väčšina odhadov ho tipuje na druhé alebo tretie kolo. Osemnásťročný rodák z Dolného Kubína začal sezónu na Slovensku, ale v jej priebehu sa presunul do tímu Tri-City Storm v americkej juniorskej súťaži USHL. V 14 dueloch mal priemer 2,41 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosť 89,9 percenta. V apríli zažiaril na MS do 18 rokov.povedal o Prádelovi pre NHL.com Al Jansen z Centrálneho skautského úradu.Zužitkovať vydarenú draftovú sezónu by cez víkend mal aj útočník Michal Svrček. Aj o rodáka zo Žiliny sa zástupcovia profiligových klubov začali výraznejšie zaujímať až tento rok. Ako osemnásťročný sa ukázal v najvyššej švédskej súťaži, kde za Brynäs naskočil do 17 zápasov. Vo februári sa vo veku 18 rokov a 16 dní stal druhým najmladším slovenským strelcom v SHL, mladší bol zo Slovákov iba Peter Cehlárik (17 rokov, 6 mesiacov, 12 dní). Šancu stať sa slovenskou jednotkou má aj Ján Chovan, ďalší nádejný útočník rozvíjajúci sa na severe Európy. Osemnásťročný Bratislavčan dlhodobo pôsobí vo fínskom klube Tappara Tampere, v ktorom hral tento rok za juniorský tím.V minulosti sa hovorilo o prvom kole aj v súvislosti s útočníkom Tomášom Pobežalom, v preddraftových rebríčkoch si však za uplynulé obdobie pohoršil. Sezónu v Nitre začal výborne, ale postupne jeho produktivita klesala, na MS do 20 rokov si pripísal jednu asistenciu v piatich zápasoch.prezradil Pobežal pre slovenskú verziu webu NHL.V niektorých minuloročných predikciách bol v prvom kole aj obranca Luka Radivojevič, ktorý v priebehu sezóny tiež zmenil pôsobisko. V októbri sa zo švédskeho Örebra presťahoval do americkej juniorky, kde v tíme Muskegon Lumberjacks nazbieral 22 bodov (3 góly, 19 asistencií) v 38 dueloch. Budúcu sezónu začne v drese Bostonskej univerzity. V priebehu sezóny odcestoval za oceán aj Alex Mišiak, ktorý do tímu Waterloo Black Hawks v americkej juniorskej súťaži odišiel zo Zvolena. Šancu byť draftovaný má aj sedemnásťročný útočník Andreas Straka so skúsenosťami z tímu Quebec Remparts v kanadskej QMHJL.