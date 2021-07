Ladd putuje z NY Islanders do Phoenixu Coyotes

New York 18. júla (TASR) - Kluby zámorskej NHL New York Islanders a Arizona Coyotes zrealizovali výmenu, v rámci ktorej Coyotes získali útočníka Andrewa Ladda a tri výbery v drafte za budúce vyrovnanie.



Ladd dvakrát získal Stanleyho pohár a v NHL doteraz odohral celkovo 1005 zápasov. Jeho kariéra však v nedávnych rokoch stagnovala a za uplynulé dve sezóny odohral v NHL iba 5 zápasov. Viac času strávil na farme v AHL, v sezóne 2020/2021 odohral iba jeden zápas. Jeho kontrakt platný do konca sezóny 2022/2023 každoročne zaťaží platový strop sumou 5,5 milióna dolárov.



Coyotes získali od Islanders aj voľbu v 2. kole draftu 2021 a dva podmienené výbery: v 2. kole draftu 2022 a v 3. kole draftu 2023.