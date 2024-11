Laine prvýkrát od zranenia trénoval so spoluhráčmi

New York 21. novembra (TASR) - Fínsky hokejista Patrik Laine by mohol čoskoro absolvovať súťažný debut v drese Montrealu Canadiens. Dvadsaťšesťročný útočník, ktorý prišiel do kanadského klubu NHL v auguste výmenou z Columbusu, v stredu prvýkrát od zranenia kolena trénoval so spoluhráčmi.



Laine korčuľoval v CN Sports Complex v Brossarde najprv individuálne a následne sa zapojil do tímovému tréningu. Vyhýbal sa však ešte kontaktom, ľad opustil po približne 15 minútach. "Je pekné vidieť ho späť. Doteraz nemohol s mužstvom trénovať a tak nebol často s nami. Snažili sme sa ho zapojiť do tímových aktivít, chodil na spoločné mítingy, no na tripoch chýbal. Je skvelé, že s nami opäť trénuje a vieme, že je blízko k návratu do hry," povedal podľa TSN obranca "Habs" David Savard.



Fínsky krídelník sa zranil 28. septembra počas predsezónnej prípravy, keď po kolízii so Cédricom Parém nedohral zápas s Torontom. Spoluhráč slovenského útočníka Juraja Slafkovského sa rozhodol neabsolvovať operáciu a liečil sa konzervatívnym spôsobom. Na ľad sa vrátil 6. novembra, odvtedy korčuľoval individuálne. Pôvodný návrat do hry stanovili lekári na obdobie okolo Vianoc.



Laine hral naposledy súťažný zápas za Columbus 14. decembra minulého roka, keď si zlomil kľúčnu kosť. V januári vstúpil do asistenčného programu NHL a hráčskej asociácie NHLPA, odkiaľ ho uvoľnili 26. júla. Za sebou má celkovo 480 zápasov v základnej časti profiligy za Winnipeg Jets a Columbus, strelil v nich 204 gólov a zaznamenal 184 asistencií. V 24 dueloch play off pridal 16 kanadských bodov (8+8). Zo štvorročnej zmluvy na 34,8 milióna dolárov (8,7 mil. ročne) mu zostáva odohrať ešte necelé dve sezóny.