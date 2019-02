Laine ukončil sériu bez gólu, Columbus si poradil s Ottawou

NHL - sumáre:



OTTAWA SENATORS - COLUMBUS BLUE JACKETS 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)



Góly: 15. Anderson (Dubois, Duclair), 47. Atkinson (Dubinsky, Jones), 58. Bjorkstrand (Werenski, Duclair). Brankári: Anderson - Bobrovskij, strely na bránku: 22:40, 13.918 divákov.







DETROIT RED WINGS - MINNESOTA WILD 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)



Góly: 22. Bertuzzi (Hronek, Larkin), 44. Mantha (Hronek, Larkin) – 17. Kunin (Eriksson Ek, Donato), 19. Greenway (Zucker), 31. Staal (Parise, Kunin). Brankári: Bernier - Dubnyk, strely na bránku: 28:35, 19.515 divákov.







CHICAGO BLACKHAWKS - COLORADO AVALANCHE 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)



Góly: 31. Strome (Gustafsson, Keith), 40. Kane (Toews), 50. DeBrincat (Gustafsson, Toews) – 17. Söderberg (Kerfoot, Andrighetto), 39. Compher (Rantanen, Landeskog), 44. Landeskog (Compher), 55. Compher (Nemeth), 60. Söderberg (Calvert, Nemeth). Brankári: Delia - Varlamov, strely na bránku: 44:31, 21.653 divákov.







CALGARY FLAMES - ANAHEIM DUCKS 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)



Góly: 22. Brodie (Prout, Backlund), 57. Mangiapane (Brodie) – 27. Grant (Rowney). Brankári: Smith - Miller, strely na bránku: 28:26, 18.960 divákov.







VEGAS GOLDEN KNIGHTS - WINNIPEG JETS 3:6 (1:2, 1:2, 1:2)



Góly: 16. Bellemare (Nosek, Reaves), 29. Theodore (Tuch, Stastny), 41. Marchessault (Karlsson, Smith) – 1. Ehlers (Little, Connor), 2. Connor (Little, Niku), 40. Laine (Wheeler, Trouba), 40. Lowry (Chiarot), 47. Laine (Wheeler, Trouba), 59. Copp (Trouba, Lowry). Brankári: Fleury - Hellebuyck, strely na bránku: 32:29, 18.280 divákov.







Slovák v akcii:



Christián Jaroš (Ottawa) 14:25 0 0 0 0 0 2



minutáž, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty

New York 23. februára (TASR) - Hokejisti Ottawy prehrali v stretnutí zámorskej NHL v noci na sobotu na domácom ľade s Columbusom 0:3. Slovenský obranca Senators Christián Jaroš odohral vyše 14 minút, nebodoval a do štatistík si zapísal dve trestné minúty. Ottawa prehrala tretíkrát za sebou.Špecifický zápas odohral útočník Matt Duchene, ktorého Ottawa vymenila vo štvrtok práve do Columbusu. Hneď na druhý deň nastúpil v novom drese proti bývalým spoluhráčom.uviedol Duchene pre nhl.com.Colorado zvíťazilo na ľade Chicaga 5:3 a uspelo tretíkrát v sérii. Domácim nepomohol ani 39. gól v sezóne Patricka Kaneho, ktorý tak predĺžil sériu zápasov, v ktorých bodoval, už na číslo 20.povedal Kane.Štrnásť zápasov gólovo mlčal útočník Winnipegu Patrik Laine. Strelecké suchoty ukončil na ľade Vegas Golden Knights, keď skóroval hneď dvakrát. Aj jeho zásluhou zvíťazili "tryskáče" 6:3.Calgary zvíťazilo nad Anaheimom 2:1, o výhre "plameňov" rozhodol tri a pol minúty pred koncom Andrew Mangiapane. Hostia nastúpili bez kapitána Ryana Getzlafa, ktorý má zranenie v hornej časti tela.Minnesota uspela v Detroite 3:2 aj zásluhou brankára Devana Dubnyka, ktorý vykryl 26 striel.povedal tréner "divochov" Bruce Boudreau.