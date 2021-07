Laine zostáva v Columbuse, akceptoval kvalifikovanú ponuku

New York 28. júla (TASR) - Fínsky hokejista Patrik Laine zostáva v Columbuse Blue Jackets. Dvadsaťtriročný útočník akceptoval kvalifikovaná ponuku tímu NHL na ročný kontrakt v hodnote 7,5 milióna dolárov.



"Minulá sezóna bola náročná, ale teším sa na ďalšiu a verím, že pomôžem Columbusu pohnúť sa vpred," povedal podľa nhl.com Laine, ktorý sa po budúcej sezóne môže stať obmedzeným voľným hráčom. Do Columbusu prišiel 23. januára výmenou z Winnipegu Jets, celkovo v minulej sezóne odohral 46 zápasov a nazbieral v nich 24 bodov (12+12).



Druhý muž draftu 2016 nazbieral v 351 zápasoch základnej časti 271 bodov (150+121), v play off pridal 16 bodov v 24 dueloch. V prvých štyroch sezónach nedal menej ako 28 gólov a patril k obávaným kanonierom NHL, ale v poslednom období zaostal za svojimi očakávaniami. V sezóne 2016-17 bol nominovanú na Calderovu trofej pre najlepšieho nováčika, ale cenu napokon získal Auston Matthews. V ďalšej sezóne strelil 44 gólov, viac dal len kapitán Washingtonu Capitals Alex Ovečkin (49).



Nové zmluvy s Blue Jackets podpísali aj útočníci Boone Jenner a Eric Robinson.