NHL: Landeskog by sa mal vrátiť v úvode sezóny

North Charleston 18. augusta (TASR) - Švédsky hokejista Gabriel Landeskog, ktorý sa zotavuje po dlhodobom zranení kolena, pravdepodobne ešte nestihne štart novej sezóny NHL. Podľa trénera Colorada Jareda Bednara sa však jeho návrat do zostavy blíži a kapitán Avalanche by sa v nej mohol objaviť niekedy v úvode základnej časti.



Tridsaťjedenročný útočník vynechal pre zranenie uplynulé dve sezóny. Naposledy hral 16. júna 2022 v šiestom zápase finále play off proti Tampe Bay (2:1), po ktorom hráči Colorada oslavovali zisk Stanleyho pohára. "Snaží sa o návrat okolo termínu začiatku ročníka. Ak všetko pôjde podľa plánu, bude to pre nás obrovská vzpruha. Túžime, aby bol späť, sme skutočne nadšení, že sa jeho návrat blíži, veď nehral za nás dva roky," povedal Bednar podľa nhl.com. Podľa kouča Avalanche nie je stanovený žiadny konkrétny termín návratu, no Landeskog už počas leta viackrát korčuľoval a pripravoval sa na ľade.



Švédsky krídelník má za sebou sériu chirurgických zákrokov, ktoré výrazne poznačili jeho kariéru. V lete 2020 absolvoval operáciu štvorhlavého stehenného svalu, v marci a októbri 2022 podstúpil operácie kolena a v máji 2023 sa podrobil operácii náhrady chrupavky v kolene. Jeho stav sa postupne zlepšoval, už v závere minulej sezóny trénoval na ľade a Bednar nevylúčil jeho návrat v play off. Landeskog však nakoniec do hry nezasiahol, aj preto, že Colorado vypadlo už v 2. kole s Dallasom. "Je to už dlhý čas, takže nie je dôvod sa ponáhľať. Najdôležitejšie je, aby sa cítil komfortne. Sme plní optimizmu, že sa bude môcť vrátiť," dodal Bednar.



Landeskog, dvojka draftu z roku 2011, má za sebou 738 zápasov základnej časti NHL, v ktorých si pripísal 571 bodov za 248 gólov a 323 asistencií. V 69 dueloch play off pridal 67 bodov (27+40). Bednar nebude mať na štarte ročníka k dispozícii ani ruského útočníka Valerija Ničuškina, ktorého by mali z asistenčného programu NHL a NHLPA prepustiť až v novembri. Otáznik visí nad Fínom Artturim Lehkonenom, ktorý v lete absolvoval operáciu ramena. Začiatok sezóny by mal naopak stihnúť ďalší krídelník Logan O'Connor, ktorý sa zotavuje po zákroku v oblasti bedrového kĺbu.