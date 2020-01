NHL: Laviolette už nie je tréner Nashvillu, klub ho prepustil

Nashville 7. januára (TASR) - Peter Laviolette skončil na poste trénera klubu zámorskej hokejovej NHL Nashville Predators. Vedenie ho odvolalo po štyroch prehrách z uplynulých piatich duelov. V tabuľke Západnej konferencie je Nashville momentálne až na 11. priečke.



Päťdesiatpäťročný Laviolette prišiel k "predátorom" v máji 2014 a v roku 2017 priviedol klub prvýkrát v histórii do finále Stanleyho pohára. V šiestich dueloch v ňom podľahol Pittsburghu. O rok neskôr jeho zverenci premiérovo vyhrali Prezidentskú trofej.



Je to šiesta trénerská zmena v prebiehajúcej sezóne NHL. Spolu s Laviolettom skončil aj jeho asistent Kevin McCarthy. Meno nového trénera zatiaľ nie je známe. Klub má na utorok plánovanú tlačovú konferenciu. Predators mali v histórii iba dvoch hlavných koučov, pred Laviolettom viedol tím v rokoch 1998 až 2014 Barry Trotz.



Laviolette predtým pôsobil ako tréner v New Yorku Islanders (2001-2003), Caroline Hurricanes (2003-2009) a Philadelphii Flyers (2009-2014).