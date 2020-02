NHL: Lehner putuje z Chicaga do Vegas výmenou za M. Subbana

Chicago 24. februára (TASR) - Švédsky hokejový brankár Robin Lehner zamieril tesne pred uzávierkou transakcií v NHL z Chicaga do Vegas. Golden Knights za neho obetovali brankára Malcoma Subbana a nádejného obrancu Slavu Demina.



Kým Blackhawks sa vidina play off pomaly rozplýva, "zlatí rytieri" vedú Pacifickú divíziu a vo vyraďovačke budú mať tie najvyššie ambície. Pred bojmi o Stanleyho pohár sa rozhodli posilniť bránkovisko a ku skúsenému Marcovi-Andremu Fleurymu priviedli 28-ročného Lehnera. Ten zažiaril v sezóne 2018/2019 v bránke NY Islanders, keď získal Bill Masterton Memorial Trophy za vytrvalosť, športový prístup a oddanosť hokeju, spoločne s Thomasom Greissom dostali aj William M. Jennings Trophy za to, že chytali za tím s najnižším priemerom inkasovaných gólov, a takisto bol nominovaný na Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára sezóny. V lete potom zamieril ako voľný hráč do Chicaga, s ktorým podpísal ročný kontrakt. Za Blackhawks odchytal v tomto ročníku 33 duelov s priemerom 3,01 gólu na zápas a úspešnosťou zásahov 91,8 percenta. Informáciu priniesla televízna stanica TSN.