NHL: Letang začal po mozgovej príhode opäť trénovať

Pittsburgh 8. decembra (TASR) - Kanadský hokejista Kris Letang sa vo štvrtok vrátil do tréningového procesu Pittsburghu Penguins v zámorskej NHL. Tridsaťpäťročný obranca "tučniakov" vynechal štyri duely po tom, čo utrpel 28. novembra druhýkrát v živote mozgovú príhodu.



Príznaky mŕtvice spozoroval Letang počas tréningu. Následné vyšetrenia potvrdili túto diagnózu. "Mám šťastie, že poznám moje telo dostatočne dobre na to, aby som zistil, keď niečo nie je v poriadku," uviedol Letang 28. novembra podľa agentúry AP.



Trojnásobný víťaz Stanleyho pohára sa s rovnakou diagnózou už stretol, konkrétne 30. januára 2014. Zdravotné testy vtedy odhalili, že sa narodil s veľmi malou dierou v stene srdca, ktorá sa u väčšiny ľudí zvyčajne sama uzavrie.



Zatiaľ nie je isté, či Letang nastúpi už v piatok na zápas proti Buffalu. Na tréningu sa striedal v obrannej dvojici s Chadom Ruhwedelom vedľa Pierra-Oliviera Josepha. Prvýkrát korčuľoval 1. decembra, nemal však povolenie absolvovať herné činnosti. Do ľahkého tréningu s hokejkou sa zapojil v spoločnosti zranených hráčov 3. decembra.