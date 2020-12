NHL: Liga a NHLPA sa dohodli na 56-zápasovej sezóne

Návrh zloženia divízií pre ročník 2020/2021:



-Calgary, Edmonton, Montreal, Ottawa, Toronto, Vancouver, Winnipeg



-Boston, Buffalo, New Jersey, New York Islanders, New York Rangers, Philadelphia, Pittsburgh, Washington



-Carolina, Chicago, Columbus, Dallas, Detroit, Florida, Nashville, Tampa Bay



-Anaheim, Arizona, Colorado, Los Angeles, Minnesota, San Jose, St. Louis, Vegas

New York 19. decembra (TASR) - Vedenie zámorskej hokejovej NHL a hráčska asociácia NHLPA dosiahli predbežnú dohodu o detailoch novej sezóny. Tá sa začne 13. januára, pričom v základnej časti profiligy odohrá každý tím 56 zápasov. Prijatú ústnu dohodu ešte musia písomne schváliť exekutíva NHLPA i Rada guvernérov NHL, informovala agentúra AP.V návrhu sa neuvažuje o vytvorení podobných, v akých sa pre pandémiu koronavírusu dohral ročník 2019/2020, ktorý vyvrcholil v Toronte a Edmontone. Podľa návrhu by kluby hostili zápasy vo svojich domovských arénach. Tréningové kempy sa začnú 3. januára, pričom pre krátkosť času sa neuskutočnia žiadne prípravné stretnutia. Sedem klubov, ktoré neštartovali v minulosezónnej vyraďovačke, majú povolené začať so spoločnou prípravou o tri dni skôr, teda na Silvestra. Základná časť vyvrcholí 8. mája, hneď po nej odštartujú boje v play off, Stanleyho pohár by mal spoznať víťaza v prvom júlovom týždni. Ostatné kritické dátumy ročníka 2020/2021 zostávajú otvorené.Podľa TSN je možné, že obe strany ešte môžu posunúť dátum štartu o týždeň či dva v závislosti od vývoja nákazy COVID-19 a s nimi súvisiacimi opatreniami v USA a Kanade. NHLPA ešte potrebuje prejsť detailami návrhu a oboznámiť s nimi hráčov, Rada guvernérov by mala o dohode hlasovať v nedeľu alebo pondelok. Najdôležitejší však bude postoj zdravotníckych úradov, najmä tých v piatich kanadských provinciách, ktoré budú rozhodovať o tom, či je možné vôbec organizovať zápasy NHL v Alberte, Britskej Kolumbii, Manitobe, Ontáriu a Quebecu. Ak dajú stretnutiam zelenú, tak sedem kanadských tímov vytvorí vlastnú divíziu. Kluby z USA potom prerozdelia do ďalších troch divízií podľa geografického kľúča.Kanadské kluby intenzívne komunikujú s miestnymi zdravotníckymi úradmi už celý týždeň, spoločne prepracuvávajú zdravotné protokoly, aby dostali súhlas k hraniu. Ten zatiaľ nemajú, čo zvyšuje obavy, či bude môcť byť vôbec kanadská divízia vytvorená. Hráči sa budú na zápasy premiestňovať charterovými letmi a okrem štadiónu sa pohybovať už len na tímovom hoteli, zostáva však otázne, či dostanú výnimku v rámci karanténnych opatrení, ktorú sú v každej kanadskej provincii odlišné. Ak zdravotnícke orgány výnimky nepovolia, potom budú musieť NHL a NHLPA prísť s inou alternatívou. Jednou z možností je umiestniť všetky kanadské kluby do "bubliny" v Edmontone, ďalšou je presunúť ich pre nadchádzajúci ročník všetky do USA. Cestovanie medzi Kanadou a USA je nemožné, keďže vzájomná hranica zostáva uzavretá a výnimky dostanú iba nevyhnutné prípady, aj to s povinnosťou dvojtýždňovej karantény.V rámci ústnej dohody sa NHL a NHLPA zjednotili na tom, že hráči dostanú v sezóne 2020/2021 72 percent z ich platov. Dvadsať percent im strhnú, aby majitelia vykryli doterajšie finančné straty spôsobené pandémiou, a ďalšiu časť z platu im odložia a vyplatia v nasledujúcich troch rokoch. Hokejisti majú nárok neprísť do kempov a nezúčastniť sa na nadchádzajúcom ročníku, ak zo zdravotného hľadiska patria hráčia, alebo členovia ich rodín medzi rizikové skupiny. V tom prípade však daný hráč nedostal svoj plat. Každý tím môže na súpisku zaradiť tradične 23 hokejistov, pričom však okrem základného "rostera" môže vytvoriť aj tzv. "taxi káder", zahrňujúci štyroch až šiestich hráčov vrátane tretieho brankára. Tí budú mať platy a podmienky na úrovni farmárskej AHL. Do prvého tímu by mohli naskočiť v prípade, že sa v ňom objaví pozitívne testovaný hráč na koronavírus, ktorý bude musieť zamieriť do karantény. S každým mužstvom bude môcť cestovať najviac 29 hráčov. Do play off postúpia štyri najlepšie tímy z každej divízie, pričom prvé dve kolá vyraďovačky sa budú hrať v rámci divízie, čo znamenaá, že Kanada bude mať istého finalistu konferencie.