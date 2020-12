NHL: Liga a NHLPA sa oficiálne dohodli, začne sa 13. januára

New York 21. decembra (TASR) - Vedenie zámorskej hokejovej NHL a hráčska asociácia NHLPA dosiahli po predbežnej už aj oficiálnu dohodu o detailoch novej sezóny. Tá sa začne 13. januára, pričom v základnej časti profiligy odohrá každý tím 56 zápasov. Základná časť sa skončí 8. mája, v play off bude štartovať 16 tímov v tradičnom formáte na štyri víťazné zápasy a bude sa hrať aj kanadská divízia. Prijatú dohodu ešte musí písomne schváliť Rada guvernérov NHL.



Tá už však podľa agentúry AP zahlasovala za jej prijatie. "NHL sa už teší na novú sezónu. Máme pred sebou veľké výzvy, prioritou bude zdravie a bezpečnosť našej komunity," citoval oficiálny web profiligy zo stanoviska komisára Garyho Bettmana.



Stále je otázne, kde bude hrať sedem kanadských účastníkov. Čaká sa na verdikt miestnych zdravotníckych úradov. NHL je pritom pripravená určiť neutrálne dejisko, ak to bude potrebné.



Tréningové kempy sa začnú 3. januára, pričom pre krátkosť času sa neuskutočnia žiadne prípravné stretnutia. Sedem klubov, ktoré neštartovali v minulosezónnej vyraďovačke, majú povolené začať so spoločnou prípravou o tri dni skôr, teda na Silvestra. Základná časť vyvrcholí 8. mája, hneď po nej odštartujú boje v play off, Stanleyho pohár by mal spoznať víťaza v prvom júlovom týždni.



V rámci ústnej dohody sa NHL a NHLPA zjednotili na tom, že hráči dostanú v sezóne 2020/2021 72 percent z ich platov. Dvadsať percent im strhnú, aby majitelia vykryli doterajšie finančné straty spôsobené pandémiou, a ďalšiu časť z platu im odložia a vyplatia v nasledujúcich troch rokoch. Hokejisti majú nárok neprísť do kempov a nezúčastniť sa na nadchádzajúcom ročníku, ak zo zdravotného hľadiska patria hráčia, alebo členovia ich rodín medzi rizikové skupiny. V tom prípade však daný hráč nedostal svoj plat.