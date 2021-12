Liga odložila aj duel Flyers -Capitals, celkovo ich už COVID zmaril 50

New York 21. decembra (TASR) - Vedenie zámorskej hokejovej NHL odložilo aj utorkový duel Philadelphia Flyers - Washington Capitals. Je to už 50. zápas v tejto sezóne, ktorý zmaril nárast koronavírusových prípadov v profilige.



V utorok tak zostal v programe len súboj Vegas Golden Knights - Tampa Bay Lightning. Po ňom sa liga preruší až do 25. decembra. Po krátkej prestávke budú môcť prísť hráči do tímových zariadení 26. decembra s negatívnym testom.



Ako uviedla agentúra AP, kvôli vírusovému protokolu pauzuje už viac ako 15 percent z vyše 700 hráčov NHL a nárast absentujúcich pokračuje.