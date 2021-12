NHL odložila pre koronavírus ďalších 10 zápasov

New York 29. decembra (TASR) - Vedenie zámorskej hokejovej NHL odložilo ďalších deväť zápasov, ktoré sa mali odohrať od 31. decembra do 10. januára v kanadských mestách. Dôvodom sú obmedzenia návštevnosti na štadiónoch. Náhradné termíny oznámi liga neskôr.



Okrem toho vedenie NHL odložilo pre obavy zo šírenia koronavírusovej nákazy aj duel medzi New Yorkom Islanders a Detroitom, ktorý sa mal odohrať v noci na štvrtok. NHL taktiež zmenila dejisko zápasu medzi Canadiens a Bruins, ktorý sa mal hrať 12. januára v Montreale. Po novom sa odohrá v ten istý deň, ale v Bostone. Termín vzájomného duelu v Montreale oznámi liga neskôr. Informoval o tom oficiálny web profiligy.