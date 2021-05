NHL: Liga uvoľní protipandemický protokol pre zaočkované tímy

New York 8. mája (TASR) - Vedenie zámorskej hokejovej NHL uvoľní svoj protipandemický protokol počas play off pre tímy, ktoré dosiahnu 85-percentnú zaočkovanosť hráčov a realizačných tímov.



Zmeny zahŕňajú uvoľnenie obmedzení pri stravovaní v interiéroch i exteriéroch, frekvenciu testovania, nosenie masiek či podmienky karantény. Plne zaočkovaní jedinci sa môžu stravovať vonku, navštevovať svoje hotelové izby, ísť na golf a organizovať ďalšie spoločenské stretnutia. Informovala agentúra AP.



Vedenie súťaže si od začiatku sezóny zachovávalo prísne protipandemické opatrenia a vo februári, keď pribúdali pozitívne testy na koronavírus, ich ešte sprísnilo. "Sme v totálnej izolácii. Nemôžeme ani vyjsť z domu, z hotela. Nemôžeme robiť nič a takto to je už vyše roka. Nikto nehovorí o dopade týchto vecí na duševné zdravie," povedal v apríli brankár Vegas Golden Knights Robin Lehner.