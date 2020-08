NHL zápasy neodložila, Chára podporil bojkot hráčov NBA

Toronto 27. augusta (TASR) – Hokejisti Bostonu Bruins a Tampy Bay Lightning neuvažovali na rozdiel od tímov z iných profesionálnych zámorských súťaží o bojkote piatkového duelu 2. kola play off NHL v reakcii na víkendový incident, pri ktorom polícia v meste Kenosha vážne zranila streľbou do chrbta Afroameričana Jacoba Blakea. Kapitán Bruins Zdeno Chára po zápase uviedol, že na to už nebol čas, ale protest športovcov podporil.



Bojkot odštartovali basketbalisti Milwaukee Bucks, ktorí odmietli nastúpiť na zápas NBA s Orlandom Magic (duel sa mal hrať vo štvrtok o 22.00 SELČ, vedenie súťaže následne odložilo aj ďalšie dve nočné stretnutia. Zo solidarity ich nasledovali aj futbalová MLS, bejzbalová MLB a ženská basketbalová WNBA, či tenistka Naomi Osaková, ktorá odstúpila pred štvrtkovým semifinále z turnaja WTA v New Yorku. Hokejisti Bruins a Lightning sa o bojkote dozvedeli až po príchode do torontskej Scotiabank Arény.



„Do začiatku zápasu zostávalo málo času. Po spoločnom 'snacku' sme si každý na izbe trochu zdriemli a išli sme na zápas. Myslím si, že nikto nemal čas sledovať správy a až po príchode do arény sme sa dozvedeli o bojkote. Už sa nedali viesť diskusie o preložení stretnutia na iný termín. Išli sme podľa programu, ktorý nastavila NHL," povedal Chára na pozápasovej tlačovej konferencii.



Slovenský obranca už aj v minulosti prejavil svoj postoj a pridal sa k zástancom boju proti rasizmu. Osobne sa v uliciach zapojil do protestov po zabití Georgea Floyda, ktorého zastrelil policajt v Minneapolise.



„Podporujeme hráčov NBA, ako aj z iných líg v ich snahe. Chceme aj my bojovať proti rasizmu a nespravodlivosti, dá sa to vyjadriť rôznou formou," dodal Chára. Jeho slová podporil aj skúsený center Bruins Patrice Bergeron. „Sme proti akýmkoľvek prejavom rasizmu. Nás postoj sa nezmenil."



V podobnom duchu sa vyjadril aj tréner Tampy Bay Jon Cooper. „Prišiel som na štadión asi o pol piatej a hlavou som bol v prípravách na zápas. Dozvedeli sme sa, čo sa deje v iných ligách, ale už nebol čas na reakciu. Uvidíme, čo bude nasledovať," povedal kormidelník Lightning.



Vedenie NHL zareagovalo aspoň tak, že na veľkých obrazovkách sa zobrazil nápis Koniec rasizmu a pred hymnami si hráči uctili obete rasizmu minútou porozumenia. Pred zápasom Colorado Avalanche – Dallas Stars, ktorý sa začal neskôr v Edmontone, však už nebola k tejto téme žiadna špeciálna udalosť. Rozhodnutie NHL odohrať riadne všetky zápasy kritizovali hokejisti čiernej pleti Evander Kane zo San Jose Sharks, ako aj Matt Dumba z Minnesoty Wild. Konanie policajta v štáte Wisconsin, ktorý zblízka sedemkrát vystrelil do chrbta Jacoba Blakea, vyvolalo v USA ďalšie masové protesty.