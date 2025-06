NHL zverejní držiteľov ocenení pred 4. finálovým zápasom

New York 3. júna (TASR) - Národná hokejová liga (NHL) zverejní mená držiteľov individuálnych ocenení 12. júna pred štvrtým finálovým zápasom medzi Edmontonom a Floridou. Pôjde o premiéru špeciálnej hodinovej šou s moderátorom, ktorým bude 51-ročný herec Isaiah Mustafa, hokejový nadšenec a fanúšik Los Angeles Kings.



Počas unikátneho programu zaznie aj meno nového držiteľa najprestížnejšej trofeje pre najužitočnejšieho hráča súťaže. Do trojčlennej nominácie na trofej pomenovanú po Davidovi Hartovi sa dostali brankár Connor Hellebuyck z Winnipegu Jets, útočníci Leon Draisaitl z Edmontonu Oilers a Nikita Kučerov z Tampy Bay Lightning.



Liga už zverejnila aj nominácie na ostatné ceny. Medzičasom odhalila držiteľa trofeje Franka Selkeho pre najlepšie brániaceho útočník a aj Kinga Clancyho pre hráča, v ktorého osobe sa najlepšie spájajú hráčske a ľudské kvality. Obe získal útočník Floridy Aleksander Barkov, ktorému to oznámili pacienti v Detskej nemocnici Joea DiMaggia.