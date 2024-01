NHL: Ligu by mohol rozšíriť klub z Utahu

New York 24. januára (TASR) - Spoločnosť Smith Entertainment Group (SEG) zo Salt Lake City formálne požiadala vedenie hokejovej NHL o začatie procesu rozšírenia súťaže o klub z Utahu. Materská spoločnosť tímu NBA Utah Jazz oznámila vedeniu ligy, že je pripravená byť súčasťou NHL už v budúcej sezóne. Tím by dočasne pôsobil v Delta Center, domovskej aréne Jazz.



"NHL si cení záujem spoločnosti Smith Entertainment Group priviesť hokejovú NHL do Utahu. Počas rozhovorov v priebehu uplynulých dvoch rokov na nás zapôsobila oddanosť Ryana a Ashley Smithovcov voči ich komunite a ich vášeň a vízia pre Utah nielen ako hokejový trh, ale aj ako športovú a zábavnú destináciu. Utah je sľubný trh a tešíme sa na pokračovanie našich diskusií," uviedlo vedenie NHL v stanovisku.