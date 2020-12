NHL: Lindblom sa po roku definitívne vyliečil z rakoviny

New York 16. decembra (TASR) - Švédsky hokejista Oskar Lindblom sa po viac ako roku definitívne vyliečil z rakoviny. Dvadsaťtriročnému útočníkovi Philadelphie Flyers diagnostikovali 10. decembra 2019 vzácny typ kostného nádoru, tzv. Ewingov sarkóm.



"To bol rok! Pred 369 dňami sme sa dozvedeli, že Oskar má rakovinu a dnes sme dostali skvelú správu, že aj po druhej kontrole je definitívne vyliečený. Búchame šampanské!!!," napísala Lindblomova priateľka Alma Lindqvistová na instragrame.



Lindblom odohral v základnej časti minulej sezóny pred tým, ako mu zistili vážnu chorobu 30 zápasov, v ktorých strelil 11 gólov a pridal 7 asistencií. Jeho liečba sa od začiatku vyvíjala dobre, čo dodávalo motiváciu aj jeho tímu a "letci" si vybojovali účasť v prvom kole play off. Švédsky hokejista v júni s tímom prvýkrát trénoval a Flyers ho zaradili na 31-člennú súpisku pre boje o Stanley Cup. Lindblom napokon aj dostal šancu a odohral dva zápasy v druhom kole vyraďovačky proti New Yorku Islanders, cez ktorých Philadelphia ďalej neprešla.



Lindblom vyzdvihol svojich spoluhráčov a hokejovú komunitu za podporu. "Prežíval som ťažké obdobie, keď som sa cítil veľmi zle. Telefonáty a správy od spoluhráčov a fanúšikov mi dodávali energiu," povedal pre nhl.com Lindblom, ktorý v júli podpísal s Flyers nový trojročný kontrakt na 9 miliónov dolárov.