Akoby som mal narodeniny a Vianoce naraz. Lindblom zdolal rakovinu

Philadelphia 3. júla (TASR) - Švédsky hokejista v NHL Oskar Lindblom úspešne ukončil liečbu rakoviny. Dvadsaťtriročný útočník Philadelphie Flyers bojoval so vzácnym typom kostného nádoru, tzv. Ewingovým sarkómom. Vo štvrtok zverejnil na twitteri video po poslednom kole ožarovania, keď symbolicky zazvonil na zvonček.



"Ani nedokážem vyjadriť, ako sa cítim. Akoby som mal narodeniny, boli Vianoce a všetky prázdniny naraz. Je to úžasné, už sa neviem dočkať, ako sa vrátim do bežného života a ako si ho budem vychutnávať," citovala Lindbloma agentúra AP.



Mladý Švéd už skôr absolvoval ľahší tréning s Flyers, no v tejto sezóne do ostrých zápasov nezasiahne. Po štvrtkovom ukončení liečby venoval Pennsylvánskej nemocnici svoj podpísaný dres a zverejnil fotografiu, na ktorej je s personálom: "Chcem všetkým poďakovať za podporu. Bolo to ťažké, ale veľmi mi pomohli rodina, priatelia a fanúšikovia, najmä na začiatku mi dodali potrebnú silu."