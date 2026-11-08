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NHL: Los Angeles poslalo Chormiaka späť na farmu do AHL
Slovenský útočník v tejto sezóne zaznamenal v deviatich zápasoch AHL šesť gólov a dve asistencie.
Autor TASR
Los Angeles 8. novembra (TASR) - Slovenského hokejistu Martina Chromiaka poslal v nedeľu jeho klub Los Angeles Kings opäť na farmu do AHL. Do Ontaria Reign sa tak sťahuje po prvých dvoch zápasoch v profilige.
V nich nezískal ani bod, zaznamenal tri strely na bránu. Slovenský útočník v tejto sezóne zaznamenal v deviatich zápasoch AHL šesť gólov a dve asistencie. Informoval o tom portál cbssports.com.
V nich nezískal ani bod, zaznamenal tri strely na bránu. Slovenský útočník v tejto sezóne zaznamenal v deviatich zápasoch AHL šesť gólov a dve asistencie. Informoval o tom portál cbssports.com.