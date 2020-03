NHL: Los Angeles zdolalo Ottawu a dosiahlo siedmy triumf za sebou

Výsledky NHL:



Chicago - San Jose 6:2, Edmonton - Winnipeg 2:4, Anaheim - St. Louis 2:4, Colorado - New York Rangers 3:2 pp, Los Angeles - Ottawa 3:2.

New York 12. marca (TASR) - Hokejisti Los Angeles natiahli víťaznú sériu v NHL na sedem zápasov. V noci na štvrtok doma zdolali Ottawu 3:2. Hosťom nestačilo ani 36 zákrokov brankára Craiga Andersona.V dohrávanom zápase v Anaheime triumfovalo St. Louis 2:4. Duel sa začal za stavu 1:1 po tom, ako ho 11. februára prerušili v prvej tretine pre kolaps obrancu Blues Jaya Bouwmeestera. Ten skolaboval na striedačke v 8. minúte a museli ho oživovať.Hráči Chicaga na svojom ľade zvíťazili nad San Jose 6:2 a za postupom do play off zaostávajú o šesť bodov. Domáci nováčik Dominik Kubalík dosiahol 30. gól v tejto sezóne.Do zostavy Edmontonu sa po chorobe vrátil kapitán Connor McDavid, Oilers však doma podľahli Winnipegu 2:4. Dvadsaťtriročný útočník vynechal duel s Vegas a návrat na ľad oslávil 34. zásahom v sezóne.