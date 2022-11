NHL: Luff sa podľa trénera vážne zranil, Slafkovskému hrozí trest

New York 9. novembra (TASR) - Juraj Slafkovský nastúpil v noci na desiaty duel v drese Montrealu, čím oficiálne začal plynúť jeho trojročný nováčikovský kontrakt. Víťazný zápas nad Detroitom (3:2 pp a sn) však nedohral, keď v závere tretej tretiny zozadu nebezpečne narazil na mantinel Matta Luffa a dostal trest do konca zápasu.



Nemusí zostať len pri tom, keďže útočník Red Wings sa podľa trénera Dereka Lalondeho vážnejšie zranil a čaká ho dlhšia pauza. Slafkovskému tak po tvrdom hite hrozí aj dodatočný dištanc. "Nešťastný moment. Je to zákrok, ktorému sa chcete vyhnúť, presne kvôli tomu, čo sa stalo. Luff sa vážne zranil," citovala trénera oficiálna stránka nhl.com.



"Tak skoro ho asi neuvidíme. Neviem presný rozsah zranenia, ale pravdepodobne to bude veľmi podobné Filipovi Zadinovi. Uvidíme zajtra," dodal Lalonde. Český útočník bude Detroitu chýbať šesť až osem týždňov.



Tvrdý zákrok kritizovali aj Lauffovi spoluhráči. "Bol to škaredý hit a myslím si, že Slafkovský to hneď vedel. Nemôžete niekoho takto naraziť. Je desivé vidieť spoluhráča alebo kohokoľvek naraziť do mantinelu týmto spôsobom," reagoval kapitán Detroitu Dylan Larkin.



Osemnásťročný Slafkovský stihol pred zákrokom odohrať vo štvrtom útoku 10:33 minúty a do štatistík si pripísal aj jednu strelu.