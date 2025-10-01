Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 1. október 2025Meniny má Arnold
< sekcia Šport

Luke Hughes sa dohodol s New Jersey Devils na novom kontrakte

.
Na snímke Luke Hughes. Foto: TASR/AP

Brat elitného centra Jacka Hughesa odohral v profilige zatiaľ 155 duelov základnej časti, v ktorých nazbieral 93 bodov.

Autor TASR
New Jersey 1. októbra (TASR) - Americký hokejový obranca Luke Hughes sa dohodol s klubom NHL New Jersey Devils na novom sedemročnom kontrakte v hodnote 63 miliónov dolárov. Oznámil to generálny manažér „diablov" Tom Fitzgerald. Luke Hughes mal štatút obmedzeného voľného hráča.

Brat elitného centra Jacka Hughesa odohral v profilige zatiaľ 155 duelov základnej časti, v ktorých nazbieral 93 bodov. Nasledujúca sezóna bude jeho tretia v NHL. V uplynulom ročníku si pripísal na svoje konto 7 gólov a 37 asistencií. V New Jersey pôsobí aj slovenský zadák Šimon Nemec.
.

Neprehliadnite

Prezident podpísal novelu ústavy

KOMENTÁR: Ústavná zmena

KUNDRÁT: Ja som veľmi rada, že sa ešte stále držím v elite

TASR spúšťa 30-dielny televízny seriál o spisovnom jazyku